Nawet zakażeni łamią kwarantannę. W Moskwie sypią się mandaty

Oprócz grzywien dla obywateli, policja nakazała także ukaranie 18 sklepów za to, że nie wykonały oznakowań ułatwiających klientom zachowanie odpowiedniej odległości podczas zakupów. Ponadto ukarano 30 osób, które są zakażone koronawirusem i mimo to złamały obowiązkową kwarantannę.

Liczba zakażeń koronawirusem w stolicy Rosji sięgnęła w niedzielę 10 158 przypadków, co stanowi ponad 64 procent ogółu infekcji w Rosji (15 770 przypadków). W Moskwie zmarło 72 pacjentów, a łącznie w całej Rosji - 130.

Zasady samoizolacji

Od końca marca w Moskwie mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad samoizolacji. Wychodzić z domu można tylko w niezbędnych przypadkach, w tym do pracy, najbliższego sklepu lub apteki, czy z psem na spacer. Władze stolicy zadecydowały o zaostrzeniu kontroli i w przyszłym tygodniu wprowadzą system elektronicznych przepustek. Będą niezbędne do przemieszczania się po mieście samochodem bądź środkami transportu publicznego.