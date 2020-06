Portugalia przywraca restrykcje w części gmin

Wśród przywróconych obostrzeń będzie między innymi obowiązek zamykania sklepów spożywczych o godzinie 20 z wyjątkiem supermarketów, które będą mogły funkcjonować o dwie godziny dłużej, zakaz funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących głównie alkohol, a także ograniczenie działalności placówek handlowych, które nie oferują dóbr podstawowych. Kary za złamanie tych ograniczeń będą wynosiły od 100 do 500 euro dla obywateli oraz do pięciu tysięcy euro w przypadku firm. Antonio Costa wyjaśnił, że 19 gmin aglomeracji lizbońskiej pozostanie do odwołania w stanie klęski, podczas gdy pozostałe terytorium Portugalii wejdzie w fazę stanu zagrożenia epidemicznego, który przewiduje najmniejsze restrykcje wśród stanów nadzwyczajnych w tym kraju.