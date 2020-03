Więcej praw dla imigrantów. Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa

Portugalski rząd nadał imigrantom starającym się o pozwolenie na pobyt w tym kraju takie same prawa, jak obcokrajowcom posiadającym prawo stałego pobytu. Dzięki temu będą mieli między innymi dostęp do opieki zdrowotnej. Ma to związek z nasilającą się epidemią koronawirusa - poinformował portugalski resort spraw wewnętrznych.