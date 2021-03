Polska krajem wysokiego i najwyższego ryzyka. Niemcy i Czechy zmieniają przepisy na granicach

Polska została w piątek zakwalifikowana jako kraj wysokiego ryzyka pod względem rozprzestrzeniania się koronawirusa – przekazał berliński Instytut Ochrony Zdrowia imienia Roberta Kocha (RKI). Podobną decyzję wobec naszego kraju podjęły także władze medyczne Czech. W obydwu przypadkach wiąże się to z ograniczeniami w przekraczaniu granicy.

Jak przekazał Instytut Ochrony Zdrowia im. Roberta Kocha (RKI), od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, zgodnie z którym Niemcy ograniczą możliwość przekraczania granicy. Będzie to oznaczać, że osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec z Polski będą musiały przedstawić negatywny wynik testu PCR lub antygenowy.

Wjazd do Niemiec z Polski jedynie z negatywnym wynikiem testu

Wjazd do Niemiec z Polski jedynie z negatywnym wynikiem testu Matthias Balk/DPA/PAP/EPA

Ograniczenia wjazdu do Czech

Podobną decyzję w piątek podjęło także czeskie ministerstwo zdrowia, które zaliczyło Polskę, Cypr, Danię i Norwegię do państw o najwyższym stopniu ryzyka epidemicznego. By - podróżując z tych krajów - zostać wpuszczonym do Czech, wymagany jest negatywny test na obecność koronawirusa, kwarantanna, a po pięciu dniach w izolacji kolejny test.