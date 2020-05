Szumowski zgłasza uwagi wobec masek z UE. Komisja Europejska: czekamy na wyniki testów

Komisja Europejska poprosiła Polskę o więcej informacji w sprawie masek ochronnych przekazanych Warszawie, które zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nie posiadają certyfikatu CE. Jak wyjaśniono, przeprowadzone zostaną dodatkowe testy, aby sprawdzić, czy zakupione w ramach wspólnotowego instrumentu wsparcia kryzysowego maski spełniają normy - dowiedział się brukselski korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w środę, że analizowane są wszystkie środki ochronne, które spływają do Polski. - Dostaliśmy 600 tysięcy maseczek z transzy Unii Europejskiej. Niestety nie mają one certyfikatu CE, co nas zaniepokoiło i wysłaliśmy je również do badania. Tutaj muszę niestety przekazać państwu, że te maseczki, które zakupiła Unia Europejska, nie spełniają żadnych norm - ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3. W związku z tym nie mogą być rozdysponowane wśród medyków w tej kategorii FFP - powiedział minister.

Poinformował również, że dzisiaj "wyśle list do Komisji Europejskiej" z tą informacją, bo wie, że te maseczki zostały przekazane do 16 krajów. – Do nas nie trafiły żadne wątpliwości innych krajów, więc mam nadzieję, że ten nasz alert pozwoli na to, żeby te maseczki nie były rozdysponowane osobom, które chcą się chronić, bo to wtedy jest groźne - zaznaczył minister zdrowia.

W środę po południu Ministerstwo Zdrowia opublikowało treść dokumentów, jakie zostały przesłane Stelli Kyriakides, komisarz europejskiej do spraw zdrowia.

Komisja Europejska: czekamy na testy zgodności z normami

Brukselski korespondent TVN24 Maciej Sokołowski zapytał przedstawicieli Komisji Europejskiej o zarzuty stawiane przez ministra Szumowskiego. W odpowiedzi uzyskał informację, że Komisja przygląda się sprawie.

"Jakość i bezpieczeństwo środków ochrony osobistej używanych przez pracowników medycznych i obywateli jest kluczowa" - zapewnia biuro prasowe Komisji. Zaznaczono, że do wszystkich krajów Unii Europejskiej przekazała dostępną dokumentację zawierającą specyfikację masek ochronnych oraz badała wszystkie dokumenty kontroli jakości dostarczone przez firmę.

"Czekamy obecnie na testy zgodności, które zostaną przeprowadzone, aby sprawdzić, czy jakość produktów zakupionych w ramach Europejskiego Instumentu Wsparcia Kryzysowego jest zgodna ze standardami KN95 GB2626-2006 (które są podobne do kategorii masek FFP2)" - przekazano.

W komunikacie Komisji Europejskiej wyjaśniono, że Polska została poproszona o więcej informacji na temat przeprowadzonych testów masek. "Po ich otrzymaniu i sprawdzeniu tych wyników, będziemy w stanie przedstawić dalsze informacje" - podkreślono.

Reporter TVN24 dowiedział się, że do wszystkich krajów Unii Europejskiej trafiły te same maseczki i do tej pory żaden kraj nie zgłaszał uwag w tej sprawie, ale skoro polski minister zrobił to w czasie briefingu, to Komisja Europejska chce to zweryfikować.

