Jarubas pierwszym europosłem z koronawirusem. "Jestem w szpitalu i czuję się dobrze"

"Parlament Europejski nie ma informacji o innych przypadkach COVID-19 wśród deputowanych"

Jarubas był na sesji Parlamentu Europejskiego 9 i 10 marca. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa została ona przeniesiona ze Strasburga do Brukseli oraz skrócona do dwóch dni. Wprowadzano też specjalne środki ostrożności - urzędnicy i członkowie Parlamentu Europejskiego mieli zachowywać stosowny dystans od siebie. - Ryzyko, że doszło zakażenia innych, jest ograniczone - ocenił wówczas rozmówca Polskiej Agencji Prasowej z kręgów PE.

Współpracownicy Jarubasa sprawdzają jego kontakty w czasie sesji

W podobnej sytuacji jest inny eurodeputowany PSL, Jarosław Kalinowski. On również zapewnił, że nie ma żadnych objawów choroby.

Współpracownicy Jarubasa sprawdzają jego kontakty w czasie sesji, żeby przekazać informacje w tej sprawie do służb medycznych Parlamentu Europejskiego. Polityk wracał do Polski z Brukseli linią Brussels Airlines w środę 11 marca o godzinie 14.45.

Kosiniak-Kamysz: wszyscy, którzy mieli kontakt z Adamem Jarubasem, stosują się do zaleceń

- Ja się z Adamem Jarubasem widziałem ostatni raz pod koniec lutego, czyli trzy tygodnie temu, wiec nie ma zastosowania do mnie ta procedura. Ale do innych oczywiście zastosujemy wszystkie reguły. Wszędzie tam, gdzie jego współpracownicy zgłosili już się do Sanepidu, wszystkie procedury zostały uruchomione już wczoraj - kontynuował szef ludowców.