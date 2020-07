Medycy giną w walce z wirusem. Amnesty International: oklaskujemy ich, a jednocześnie nie dbamy o ich prawa

W Polsce wiemy o pięciu zmarłych medykach, w tym czterech pielęgniarkach. Dane z 14 lipca mówią , że co dwunasty Polak zakażony koronawirusem to pracownik służby zdrowia. Wielu medyków choruje, bo nie ma wystarczających środków ochrony. Niedobory zgłosili pracownicy w niemal wszystkich 63 ankietowanych państwach. - Po katastrofie, jaką mieliśmy, jest zdecydowanie lepiej - mówi prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.