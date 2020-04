Nowe ograniczenia w Polsce, tragiczny bilans w Wielkiej Brytanii, wzruszający list Cannavaro. Podsumowujemy wtorek

Od środy wprowadzone zostaną nowe ograniczenia związane z walką z koronawirusem - poinformował premier Mateusz Morawiecki. W Wielkiej Brytanii dramatycznie wzrósł bilans zmarłych osób, u których wykryto wirusa. Wzruszający list do rodaków napisał legendarny piłkarz Fabio Cannavaro. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek?

256 nowych zakażeń SARS-CoV-2 potwierdziło Ministerstwo Zdrowia we wtorek. Łącznie w Polsce potwierdzono 2311 przypadków zakażenia. 33 osoby zmarły, o śmierci dwóch z nich poinformowano we wtorek.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Limit osób w sklepie, ograniczenia w dostępie do parków. Premier ogłosił nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek o wprowadzeniu nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To między innymi zachowanie dwumetrowego dystansu w przestrzeni publicznej, limity w sklepach, zamknięte zakłady fryzjerskie, obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

2. "My też się boimy". Z kamerą w "medycznej strefie wojny"

Praca personelu ponad siły, korytarze oddziału ratunkowego pełne łóżek z pacjentami, brak miejsca w kostnicy na kolejne ciała zmarłych. Tak wygląda rzeczywistość wielu szpitali w Nowym Jorku. Do jednego z nich w Brooklynie weszła ekipa telewizyjna CNN.

Tak wygląda walka z koronawirusem w szpitalu w Brooklynie CNN

3. Włoski urzędnik: nastąpił szczyt zakażeń

837 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowano we wtorek w Rzymie. Szef Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro przekazał, że w kraju nastąpił szczyt zakażeń. - To nie punkt, ale płaskowyż, z którego powinniśmy teraz zacząć schodzić - ocenił.

4. Najgorsza doba w Wielkiej Brytanii. Tak wielu zmarłych nie było od początku epidemii

W ciągu doby w Wielkiej Brytanii odnotowano 381 nowych przypadków śmiertelnych wśród osób z koronawirusem - przekazały służby medyczne tego kraju. To największa liczba od początku epidemii. Według ministerstwa zdrowia, w całym Zjednoczonym Królestwie wykonano dotychczas ponad 143 tysiące testów, z czego ponad 25 tysięcy dało wynik pozytywny.

5. Wzruszający list do Włochów. "Nikt nie jest Supermanem"

Fabio Cannavaro nie przestaje wspierać rodaków w walce z koronawirusem. Były reprezentant Włoch, a obecnie trener chińskiego klubu piłkarskiego Guangzhou Evergrande, wysłał do nich list, w którym zachęcił do wspólnego stawienia czoła chorobie i związanemu z nią kryzysowi. "Nikt nie jest Supermanem, ale zjednoczeni możemy osiągnąć wszystko" - napisał mistrz świata z 2006 roku.

6. Mieli przetransportować sprzęt z Chin. Owsiak: Z MON-em nie polecimy. Postawiono nam zaskakujące wymagania

Szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak napisał w poniedziałek o fiasku współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które miało przetransportować z Chin artykuły medyczne. "Wmieszali się urzędnicy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Postawiono nam zaskakujące wymagania" - oświadczył Owsiak, mając na myśli konieczność przekazania przywiezionych materiałów do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk stwierdził, że jest zaskoczony wpisem i zadeklarował gotowość do pomocy. "Oczekujemy na pilny kontakt ze strony WOŚP" - oświadczył.

7. Napisz do seniora. "Starsi ludzie słabo sobie radzą z poczuciem opuszczenia"

Jest epidemia, nie ma odwiedzin. Starsi ludzie, przebywający w domach pomocy, bywa, że nie rozumieją tej sytuacji i źle radzą sobie z poczuciem opuszczenia. Anita, wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, poprosiła o wysyłanie listów do seniorów. Odzew przeszedł jej oczekiwania. Też możesz się zaangażować.

- Teraz odwiedziny nie są możliwe. Postanowiłam napisać więc list do mojej podopiecznej. Wtedy przyszła myśl, że dobrze by było, jakby każdy z mieszkańców dostał taką wiadomość - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Anita, która pomaga przy starszych osobach od sześciu lat. Podopiecznych w wejherowskiej placówce jest 60, wolontariuszy - 25. I niby każdy mógłby napisać nawet po dwa listy do "swoich" staruszków, ale - jak opowiada inicjatorka akcji - pomyślała, że uszczęśliwiłoby starszych ludzi, gdyby ktoś nieznajomy taki bezinteresowny list napisał.

Zamiast do sportowców żywność trafi do bezdomnych i ludzi na kwarantannie COS

8. Zamiast do sportowców żywność trafi do bezdomnych i ludzi na kwarantannie

Centralnemu Ośrodkowi Sportu podlega sześć ośrodków przygotowań olimpijskich w Polsce: we Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Spale, Szczyrku oraz w Zakopanem. Każdy, oprócz Giżycka, dysponuje własną kuchnią. Do igrzysk w Tokio mieli się w nich przygotowywać między innymi lekkoatleci, siatkarze, pływacy, kajakarze i szermierze.

Żeby nie wozić produktów na zbyt duże odległości, dyrektorzy poszczególnych ośrodków wytypowali miejsca w najbliższym otoczeniu, gdzie można przekazać jedzenie. I tak ośrodek we Władysławowie przekazał żywność Puckiemu Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio Księdza Jana Kaczkowskiego. Żywność z ośrodka w Spale trafiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu, który przekazuje żywność osobom biednym pozostającym w kwarantannie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który pomaga samotnym starszym ludziom oraz do Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Tomaszowie Mazowieckim, który prowadzi schronisko dla bezdomnych.

9. Miłość w czasach epidemii. Transgraniczna "love story" po osiemdziesiątce

Ona - 85-letnia mieszkanka Danii. On - 89-latek z Niemiec. Pomimo epidemii, codziennie spotykają się przy granicy łączącej - a teraz raczej dzielącej - ich kraje. Pojawiały się wątpliwości, czy to aby na pewno bezpieczne, ale oni sami zapewniają, że utrzymują właściwą odległość. Wcześniej często urządzali wspólne wycieczki. Kolejną podróż planują, kiedy minie zagrożenie koronawirusem.

Seniorzy spotykają się w bezpiecznej odległości, by spędzić ze sobą trochę czasu Frank Molter/PAP/EPA

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

tmw//now

Źródło: TVN24, PAP, Reuters, BBC News, New York Times