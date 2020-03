Polacy pomagają Włochom, dramatyczna sytuacja w Hiszpanii, książę Karol i Donald Tusk już po kwarantannie. Co wydarzyło się w poniedziałek?

Profesor Zbigniew Gaciong ostrzega przed "eksplozją" liczby chorych. Polscy medycy polecieli do Lombardii, by wspomóc tamtejszych lekarzy. Dramatyczne informacje napływają z Hiszpanii, gdzie odnotowano ponad 85 tysięcy zakażeń, a Madryt nie nadąża z kremacją ofiar epidemii. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek?

W poniedziałek wieczorem Ministerstwo Zdrowia podsumowało, że w ciągu 24 godzin potwierdzono obecność koronawirusa u 193 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono 2055 przypadków zakażenia. 31 osób zmarło, w tym dziewięć w poniedziałek.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Profesor ostrzega przed "eksplozją" liczby chorych

- Na razie ta fala jest przed nami i musimy być do niej bardzo dobrze przygotowani, wykorzystując wszelkie możliwe środki. Tu jest konieczna pomoc wszystkich, to nie jest tylko zadanie opieki medycznej - przekonywał we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 profesor Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gość programu "Wstajesz i wiesz" wspomniał o regule, opracowanej przez epidemiologów z King’s College w Londynie. Zgodnie z nią co pięć dni liczba wykrytych zakażeń podwaja się. - Jeżeli popatrzymy na nasz kraj, to my jeszcze jesteśmy na takim etapie rozwoju epidemii, gdzie nie widać efektów podjętych środków zapobiegawczych. Trzymając się tej reguły, dwa tysiące (osób zakażonych - przyp. red.) powinniśmy osiągnąć mniej więcej dziś albo jutro - przewidywał profesor w poniedziałek rano.

2. WHO: Włochy mogą wkrótce zobaczyć stabilizację epidemii

Europejskie kraje najbardziej dotknięte przez pandemię mogą wkrótce odnotować stabilizację epidemii, ale wirus sam się nie pokona - powiedział ekspert Światowej Organizacji Zdrowia doktor Mike Ryan. Liczba przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech przekroczyła 100 tysięcy, ale ekspert WHO zauważa, że zaobserwowano najniższy dzienny przyrost zakażeń od niemal dwóch tygodni.

3. "Pozwolimy im odpocząć i odespać". Polscy medycy z pomocą dla Lombardii

Grupa piętnastu polskich lekarzy i ratowników medycznych wyleciała w poniedziałek do Włoch, by pracować w szpitalu polowym w Brescii. Lombardia to region, od którego zaczęła się europejska faza pandemii, nadal jest tam największa liczba zakażeń koronawirusem na Półwyspie Apenińskim. - To akt konkretnej pomocy ze strony polskiego społeczeństwa - podkreślił doktor Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

4. Madryt nie nadąża z kremacją ofiar epidemii

- Istnieje limit możliwości grzebania i spopielania zwłok i ten limit, ze względu na codzienną liczbę zmarłych, został w Madrycie przekroczony - ogłosił burmistrz hiszpańskiej stolicy, Jose Luis Martinez-Almeida. Mimo udostępnienia miejskiego lodowiska na kostnicę w Madrycie nadal brakuje miejsca na przechowywanie ciał zmarłych do czasu kremacji.

Wobec przeciążenia zakładów pogrzebowych z pomocą przyszły siły zbrojne. Rząd upoważnił specjalną wojskową jednostkę ratunkową (UME), aby w czasie obowiązującego obecnie stanu zagrożenia epidemicznego odbierała ciała ze szpitali lub domów i przewoziła je do krematoriów w innych częściach kraju - poinformował dziennik "El Mundo". Pojazdy wojskowe transportują ciała do krematoriów znajdujących się nawet 400 kilometrów od stolicy kraju.

5. Ponad 85 tysięcy infekcji w Hiszpanii. Zakażony szef służb ratunkowych

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby zmarło 812 osób. Zachorowało do tej pory łącznie ponad 85 tysięcy osób, co czyni z tego kraju trzeci na świecie pod względem liczby stwierdzonych przypadków zakażenia. COVID-19 zdiagnozowano między innymi u szefa służb ratunkowych, który zwykle przedstawiał statystyki zachorowań.

6. W czasie pandemii zafarbowali wodę na czarno

Brytyjskie służby od wielu dni apelują do mieszkańców, by zostali w domu. Ale fotogeniczne, błękitne wody jeziorka w Harpur Hill przyciągały amatorów spektakularnych selfie. Policjanci zrobili więc, co musieli - zafarbowali wodę na czarno.

Policja w Buxton w Anglii otrzymała zgłoszenie o ludziach gromadzących się w pobliżu zbiornika wodnego w dawnym kamieniołomie w miejscowości Harpur Hill. Z uwagi na kolor wody miejsce nazywane jest "Błękitną Laguną" i stało się popularną atrakcją turystyczną. Aby zniechęcić ludzi do zbierania się w tym miejscu, policja postanowiła zabarwić wodę w zbiorniku na czarno.

7. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata przełożone. "Wspieramy działania MKOl"

Planowane na przyszły rok lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Eugene zostały przełożone na 2022 rok. Taką decyzję podjęły władze światowej federacji, aby impreza nie kolidowała z igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Te z kolei, ze względu na pandemię koronawirusa, odbędą się w stolicy Japonii w 2021 roku.

"Wspieramy działania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by igrzyska w 2021 roku odbyły się w dniach 23 lipca - 8 sierpnia 2021. To daje naszym sportowcom czas, by wrócili do treningów i ze spokojem przygotowali się do najważniejszej dla nich imprezy" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez World Athletics.

8. "Książę Walii po konsultacji z lekarzem zakończył izolację". Tusk: Jestem negatywny

Książę Karol czuje się dobrze i zakończył izolację - oświadczył w poniedziałek jego rzecznik. U brytyjskiego następcy tronu w zeszłym tygodniu stwierdzono obecność koronawirusa.

Kwarantannę zakończył też Donald Tusk, były polski premier i były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. - Całe życie starałem się być pozytywny, na szczęście w tych dniach okazałem się negatywny - powiedział w poniedziałek Tusk, pytany o wynik testu na koronawirusa.

9. Salę ślubów zmienili w szwalnię

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wleń (województwo dolnośląskie) pod czujnym okiem burmistrza szyli maseczki dla potrzebujących. Maszyn mieli pięć, a każdą wolną - od urzędowych obowiązków chwilę - poświęcali na szycie.

Skąd pomysł na szycie maseczek w urzędzie? - Powodów było kilka - przyznaje Artur Zych, burmistrz Wlenia. I wyjaśnia: - Po pierwsze, trzeba było czymś zająć pracowników. Ludzie się martwią więc przez wspólną pracę chcieliśmy pokazać, że coś możemy zrobić, że na coś mamy wpływ, a także rozluźnić trochę atmosferę. Po drugie, na rynku jest niedobór środków ochrony więc postanowiliśmy zorganizować własne. A po trzecie, chcieliśmy zadbać także o zabezpieczenie nas samych.

10. Wierni dali już milion złotych na respiratory dla szpitali

- Przekazaliśmy pieniądze na dwa respiratory, zapraszam wszystkich, żebyśmy złożyli się na kolejne - apelował w sieci arcybiskup Grzegorz Ryś. Słowa nadane z kaplicy, z której metropolita łódzki regularnie prowadzi msze święte online trafiły na podatny grunt - w ciągu kilku dni wierni przekazali już ponad milion złotych.

Zaczęło się od potrzeby wyposażenia szpitala w Zgierzu, który został przekształcony na jednoimienny szpital zakaźny. W pozostałych placówkach pojawiły się duże deficyty sprzętu, w tym respiratorów - opowiada dr Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. - Do teraz otrzymaliśmy już ponad milion złotych. Jesteśmy pod gigantycznym wrażeniem - dodaje.

