Mniej zmarłych we Włoszech, nowe restrykcje w Hiszpanii, osadzeni szyją maski. Co wydarzyło się w niedzielę?

Włoskie władze przekazały, że chociaż w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło mniej zakażonych niż poprzedniej doby, to "batalia jest bardzo długa". We Francji wylądował niemiecki samolot wojskowy, który przetransportuje pacjentów do Ulm. Hiszpania zdecydowała się na zaostrzenie restrykcji. Co jeszcze wydarzyło się w niedzielę?