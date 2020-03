Nocna zmiana w kodeksie wyborczym, dramatyczne informacje z Włoch, imigranci z nowymi prawami. Co wydarzyło się w sobotę?

1. 42 dni przed wyborami PiS zmienia zasady gry

2. "Widzieliśmy sceny, których nie będzie można zapomnieć"

W sobotę włoska Obrona Cywilna przedstawiła dane, z których wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech zmarło 889 osób zakażonych koronawirusem. Od początku epidemii odnotowano tam łącznie śmierć 10 023 osób. Poinformowano także, że ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w tym kraju wzrosła z 86 498 w piątek do 92 472 w sobotę.

3. 75. rocznica odbudowy stolicy. Odwołali koncerty, ale "jest pewne wyjście"

4. Portugalia: więcej praw dla imigrantów

Portugalski rząd nadał imigrantom starającym się o pozwolenie na pobyt w tym kraju takie same prawa, jak obcokrajowcom posiadającym prawo stałego pobytu . Dzięki temu będą mieli między innymi dostęp do opieki zdrowotnej.

5. Krótka modlitwa, trumna na wózku widłowym i ostatnia droga wojskową ciężarówką

6. Syn zmarłego lekarza: przed śmiercią już go nie zobaczyliśmy, nie przytuliliśmy

- Straszne i trudne było to, że nie mogliśmy przy nim być. Od wybuchu epidemii, na kilka tygodni przed śmiercią, wyprowadził się do osobnej części domu, by nie zakazić mamy. Potem, w trakcie choroby, całkowicie się wyizolował i przed śmiercią już go nie zobaczyliśmy, nie przytuliliśmy, nie rozmawialiśmy z nim - wspomina jego syn w rozmowie z Marią Mikołajewską, reporterką programu "Polska i Świat".