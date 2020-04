Zapowiedź rozluźniania obostrzeń, testy drive-thru w Polsce, protesty na granicy i ramadan w cieniu pandemii

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejny etap rozluźniania obostrzeń. Wiceminister zdrowia poinformował o uruchomieniu testów drive-thru na obecność koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła przed wydawaniem "paszportów odporności" osobom, które były zakażone i wyzdrowiały. Co wydarzyło się w sobotę?

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

CO WYDARZYŁO SIĘ W PIĄTEK? ZOBACZ PODSUMOWANIE DNIA >>>

1. Rząd zapowiada kolejny etap rozluźniania obostrzeń

Na konferencji prasowej w sobotę szef rządu Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie rozluźniania obostrzeń. Dotyczą one możliwości uprawiania sportu i rekreacji. Jak mówił premier, sport jest działem istotnym dla gospodarki narodowej, wpływa także na kondycję i zdrowie Polaków. - W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych różnych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni. Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. W drugim etapie również otwarte zostaną orliki. Na boiskach grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób - poinformował. Dodał, że dopuszczalne będą także inne dyscypliny, na przykład tenis ziemny na otwartej przestrzeni.

2. Testy drive-thru w Polsce

Kraska poinformował, że ostatniej doby wykonano w Polsce 14 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Dodał, że 86 laboratoriów w kraju ma obecnie zdolność do wykonania "praktycznie 25 tysięcy" testów na dobę. - Jeszcze możemy zdecydowanie więcej tych próbek wykonywać - zapewnił.

3. Protesty na granicy

Mają dość granicznych obostrzeń wprowadzonych przez rząd. Chcą wrócić do pracy, szkoły i znów móc odwiedzać swoją rodzinę po drugiej stronie granicy, bez obowiązkowej kwarantanny. Na przejściach granicznych w piątek i sobotę odbyły się protesty lokalnych społeczności.

Mieszkańcy Cieszyna (woj. śląskie) rozpoczęli protest około godziny 12 w sobotę. Po polskiej stronie wzdłuż Olzy spacerowało około 300 osób. Po stronie czeskiej było ich kilkudziesięciu. Protestujący mieli ze sobą transparenty z hasłami: "Chcemy do pracy!" oraz "Pozwólcie nam jechać do pracy i wrócić do domu!".