Wieści, na które czekali uczniowie, oxfordzkie badania na ludziach, "historyczna" inicjatywa ONZ

Minister edukacji narodowej poinformował, że placówki edukacyjne pozostaną zamknięte przez co najmniej miesiąc i podał nowe terminy matur i egzaminów ósmoklasisty. W Oxfordzie rozpoczęły się pierwsze w Europie testy kliniczne na ludziach szczepionki przeciw koronawirusowi. ONZ zainicjowało "historyczną" inicjatywę w walce z SARS-Cov-2. Co jeszcze wydarzyło się w piątek?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w piątek potwierdzono obecność koronawirusa u 381 osób . Łącznie w Polsce liczba odnotowanych zakażeń wzrosła do 10 892 . 24 kwietnia poinformowano o śmierci 40 osób. Jest to największy dobowy przyrost zmarłych od początku epidemii COVID-19. Łącznie zmarły w Polsce 494 osoby . Ozdrowiało 1944 pacjentów.

1. Szkoły zamknięte przez miesiąc i nowe terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca, a matury od 8 do 29 czerwca, ale bez egzaminów ustnych - to najnowszy plan rządu. Otwarcie szkół i przedszkoli znów się opóźnia - co najmniej do 24 maja.