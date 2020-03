Mniej nowych zakażeń we Włoszech, Polacy pomagają lekarzom. Co wydarzyło się w poniedziałek?

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przyznaje, że "mamy bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny", a pomoc płynie od firm i osób indywidualnych. We Włoszech drugi dzień z rzędu odnotowano mniej nowych zakażeń, a ze szpitala wyszedł "pacjent zero". Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek w cieniu pandemii?

Ministerstwo poinformowało o śmierci ósmej osoby, która wcześniej chorowała. To 83-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Tychach na Śląsku.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Rzecznik resortu zdrowia: Agencja Rezerw Materiałowych nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich szpitali

Musimy ten sprzęt mieć zabezpieczony tam, gdzie odbywa się bezpośrednia walka z koronawirusem. Tam musimy koncentrować nasze wszystkie siły i wszystkie zapasy. Jeżeli mówimy teraz o zabezpieczeniu wszystkich szpitali w kraju, to oczywiście Agencja Rezerw Materiałowych nie jest w stanie tego zabezpieczyć - mówił w TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- To nie jest żadna tajemnica, że mamy bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny, zresztą jak cała Europa i świat - przyznał w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pytany o liczbę przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa w Polsce, stwierdził, że jest ona "adekwatna" do "etapu rozwoju epidemii".

Dworczyk: mamy bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny TVN24

2. Wsparcie Polaków dla walczących z koronawirusem

Do koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem dołączyła Fundacja TVN "Nie jesteś sam", która przekazała Warsaw Genomics 1 milion złotych. Startup Warsaw Genomics rozpoczął w czwartek przeprowadzanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na mocy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia.

Jerzy Owsiak o tym, jak WOŚP pomaga w walce z koronawirusem TVN24

Fundacja WOŚP zamówiła 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej - poinformował jej szef Jerzy Owsiak. Na pakiet składa się kombinezon, buty, panoramiczne gogle, rękawiczki, worek na odpady. "Czyli to, czego dzisiaj najbardziej potrzebują walczący z koronawirusem lekarze i personel medyczny" - napisał w komunikacie.

Jerzy Starak wraz z należącą do niego grupą Polpharma włączył się do walki z koronawirusem. Jak zapowiedziano w poniedziałkowym komunikacie, aby efektywnie wesprzeć polską służbę zdrowia, zakupionych zostanie i przekazanych służbom medycznym w sumie sto respiratorów.

3. Włoski "pacjent numer jeden" wyszedł ze szpitala. Mniej nowych zakażeń

Drugi dzień z rzędu we Włoszech spada liczba nowych przypadków śmiertelnych wśród zakażonych koronawirusem oraz liczba nowych zakażeń - podała w poniedziałek Obrona Cywilna. Tego samego dnia szpital opuścił pierwszy włoski pacjent zakażony koronawirusem. "Miałem bardzo dużo szczęścia, zostałem wyleczony, podczas gdy teraz może brakować lekarzy, by uratować wam życie, dlatego zostańcie w domu" - taki apel wystosował mężczyzna w mediach społecznościowych.

Włochy walczą z koronawirusem Retuters

4. Zmarł pracownik Parlamentu Europejskiego zakażony koronawirusem

Nie żyje ponad 40-letni pracownik Parlamentu Europejskiego zakażony koronawirusem. To pierwszy zgon osoby zakażonej koronawirusem w instytucjach europejskich - podała agencja AFP. Według źródeł w Parlamencie Europejskim jest to Włoch, który pracował w dziale IT. Włoska agencja ANSA dodaje, że mężczyzna, który zmarł w Brukseli, świadczył usługi dla zewnętrznej firmy i zajmował się technicznym wsparciem dla pracowników PE.

5. Rzecznik rządu: w tym tygodniu można spodziewać się decyzji dotyczących poszczególnych ograniczeń

Rząd rozważa różnego rodzaju warianty dotyczące sytuacji epidemicznej - mówił w poniedziałek w państwowym radiu rzecznik rządu Piotr Mueller. - W tym tygodniu można spodziewać się decyzji w zakresie zmian lub przedłużenia poszczególnych ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa - dodał.

6. WHO: pandemia COVID-19 przyspiesza, ale możemy zmienić jej trajektorię

Od pierwszego przypadku zakażenia do pierwszych 100 tysięcy minęło 67 dni. By osiągnąć kolejne 100 tysięcy, potrzeba było jedenastu dni. By osiągnąć wynik 300 tysięcy zakażonych starczyły następne cztery - podkreślał podczas konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że przypadki zakażeń są obecnie zgłaszane w prawie każdym kraju na świecie.

Do poniedziałku odnotowano we Francji 674 zgony z powodu z powodu SARS-CoV-2 Reuters

7. "Święta nie będą przeżywane jak zwykle"

Emmanuel Macron poinformował, że Wielkanoc, początek Ramadanu oraz święta żydowskie muszą odbyć się bez organizowania zgromadzeń. W poniedziałek francuski prezydent rozmawiał podczas wideokonferencji z przedstawicielami najważniejszych religii.

- Wszystkie święta religijne przypadające w kwietniu, biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie mogą być organizowane tak, jak to zwykle się dzieje - powiedział po spotkaniu przewodniczący Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego (CFCM) Mohammed Moussaoui. Przewodniczący Federacji Protestantów Francji François Clavairoly zaznaczył natomiast, że "święta nie będą przeżywane jak zwykle". - Istnieje możliwość ich wirtualnego celebrowania - przekonywał.

8. "Chcemy wygrać tę walkę o przetrwanie"

Branża turystyczna, hotelarska oraz przewozowa we wspólnym stanowisku zaapelowały do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o wprowadzenie dodatkowych rozwiązań do "tarczy antykryzysowej". Jak wskazano, bez nich tarcza "nie wytrzyma kryzysu gospodarczego, którego jesteśmy już świadkami".

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło: TVN24, PAP, Reuters