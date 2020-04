Naukowcy szukają ochotników do badań, Missouri pozywa Chiny, imieninowy prezent od papieża

W Polsce liczba odnotowanych zakażeń koronawirsuem SASR-CoV-2 wzrosła do 10 511. Wicepremier Jadwiga Emilewicz zaprezentowała projekt nowej ustawy, rozszerzającej pakiet pomocowy dla gospodarki. W krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej odnotowano znaczy wzrost nowych zakażeń. W kilku miastach czeskich rozpoczęto badania, określające odporność na koronawirusa. Co jeszcze wydarzyło się w czwartek?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w czwartek potwierdzono obecność koronawirusa u 340 osób . Łącznie w Polsce liczba odnotowanych zakażeń wzrosła do 10 511 . 23 kwietnia poinformowano o śmierci 28 osób. Łącznie zmarły w Polsce 454 osoby . Ozdrowiało 1740 pacjentów.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Rozszerzenie pakietu pomocowego

Ochrona polskich firm przed przejęciem przez fundusze spoza Unii Europejskiej , osłona dla samorządów, ułatwienia dla wykonawców przetargów i dopłaty do odsetek z Banku Gospodarstwa Krajowego - to część rozwiązań z kolejnej ustawy, która złoży się na pakiet antykryzysowy.

2. Bruksela zatwierdziła polskie programy

3. Azja walczy z pandemią

357 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w czwartek w Indonezji, tym samym liczba zainfekowanych od początku epidemii wzrosła do 7 775. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w Singapurze, gdzie tego dnia potwierdzono 1 037 nowych przypadków.

4. Potrzebują 300 ochotników, którzy już wygrali walkę z koronawirusem

Zespół naukowców zbada, czy osocze osób, które pokonały koronawirusa, może pomóc w leczeniu chorych. Do projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostanie zakwalifikowanych 300 ochotników.

5. ONZ: obserwujemy wprowadzanie surowych ograniczeń, które nie są motywowane względami ochrony zdrowia

6. Ameryka Południowa walczy z koronawirusem

7. Czesi będą badać odporność na koronawirusa

W Czechach rozpoczynają się badania określające odporność Czechów na nowego koronawirusa. W kilku miastach w środę zarezerwowano część miejsc w kolejkach do punktów pobrań.

8. Merkel: dotychczasowy wynik jest kruchy

Kanclerz Angela Merkel zaapelowała w czwartek do Niemców, aby wykazali się wytrwałością i zdyscyplinowaniem, by przetrwać pandemię COVID-19, która jest "wciąż na początku". Wezwała też do zwiększenia budżetu Unii Europejskiej na wsparcie ożywienia gospodarczego w związku z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa.