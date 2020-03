Ważne badania nad enzymem, pozew lekarzy i Merkel w kwarantannie. Co wydarzyło się w niedzielę?

Włosi mają nowych bohaterów: 95-latkę wyleczoną z koronawirusa i sportowca, który wkroczył na front walki z chorobą. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przebywa w kwarantannie, ale nie rezygnuje z pracy w rządzie. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej przebadali enzym, którego działanie może okazać się kluczowe w walce z koronawirusem. Co jeszcze wydarzyło się w niedzielę w cieniu pandemii?

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Warszawskie laboratorium dołącza do placówek badawczych w walce z koronawirusem

Warszawskie laboratorium specjalizujące się w badaniach genetycznych dołączyło do listy placówek wykonujących testy na obecność koronawirusa. - Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie darmowych testów w liczbie tysiąca dziennie. Póki co, takiej liczby wymazówek do badania nie otrzymujemy. Wciąż mamy moce przerobowe - zapewnił prof. dr hab. nauk med. Krystian Jażdżewski z Warsaw Genomics.