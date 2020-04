"Pandemia głodu", zamieszanie przed wyborami korespondencyjnymi, ambitny plan Brytyjczyków

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że świat po koronawirusie nie będzie taki jak dawniej i nie wrócimy do tego, co było kiedyś. Szef Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie projektu zmiany konstytucji. Brytyjczycy chcą przeprowadzać nawet 100 tysięcy testów na koronawirusa dziennie. Co jeszcze wydarzyło się w środę?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że potwierdzono zakażenie u kolejnych 313 osób. Łącznie w Polsce liczba odnotowanych zakażeń wzrosła do 10 169. 22 kwietnia poinformowało o śmierci 25 osób. Łącznie zmarło w Polsce 426 osób.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

Spotkanie Jarosława Gowina z Andrzejem Dudą w sprawie zmiany konstytucji

Szef Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin poinformował w "Kropce nad i" w TVN24, że spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie projektu zmiany konstytucji. - Pan prezydent bardzo uważnie wsłuchiwał się w moje argumenty, wypytywał się też o szczegóły ekspertyz, którymi dysponuję, bo nie wszystkie z tych ekspertyz są dostępne publicznie (...). Natomiast pan prezydent podkreślał, że oprócz moich ekspertyz, moich poglądów, styka się też z odmiennymi poglądami - relacjonował przebieg spotkania prezes Porozumienia.

Gowin: spotkałem się z prezydentem w sprawie mojej propozycji TVN24

Wojewodowie chcą by samorządowcy przekazali spisy wyborców Poczcie Polskiej

Jak podała w środę "Gazeta Wyborcza", wojewodowie chcą, aby samorządowcy oddali spisy wyborców Poczcie Polskiej "celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych". Do sprawy na antenie TVN24 odniósł się Rafał Trzaskowski. - Jak ja mogę przekazywać wrażliwe dane Poczcie Polskiej bez żadnej podstawy prawnej? Przecież nie obowiązuje ustawa o wyborach korespondencyjnych. Na tej zasadzie każdy się może do mnie zgłosić i prosić o dane wrażliwe - powiedział prezydent Warszawy.

Karty do głosowania są już drukowane. "Ta decyzja narusza konstytucyjną zasadę legalizmu"

O tym, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych drukuje karty do głosowania, poinformował w środę w porannym programie TVN24 "Rozmowa Piaseckiego" wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To jemu podlega Poczta Polska, której listonosze mają zgodnie z uchwaloną przez Sejm i nierozpatrzoną jeszcze przez Senat ustawą o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, dostarczyć do skrzynek pocztowych pakiety wyborcze.

Sasin: karty do głosowania są już drukowane TVN24

Wydanie przez premiera polecenia druku kart do głosowania w wyborach prezydenckich to złamanie Kodeksu wyborczego i naruszenie ustawy o zwalczaniu pandemii COVID-19 – twierdzą prawnicy proszeni przez Konkret24 o opinię. Ta decyzja narusza ponadto konstytucyjną zasadę legalizmu mówiącą, że "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa".

Światu grozi "pandemia głodu"

W tym roku świat będzie zmagać się nie tylko z pandemią wirusa, ale i "pandemią głodu" - ostrzegł szef Światowego Programu Żywnościowego (WFP) ONZ David Beasley. Jak dodał, skutki ekonomiczne pandemii mogą pochłonąć więcej ofiar niż sam wirus.

ONZ: świat czeka "pandemia głodu" z powodu koronawirusa NIC BOTHMA/PAP/EPA

Rusza nowy program dla maturzystów

Telewizja Metro (Grupa Discovery TVN) rozpoczęła 22 kwietnia emisję programu "Korki.tv", czyli cyklu lekcji wspierających uczniów szkół średnich w przygotowaniach do matury. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest inicjatywa społeczna W.I.E.M. Projekt "Korki.tv" wystartował w środę 22 kwietnia. Od poniedziałku do piątku na antenie telewizji Metro będą emitowane ogólnodostępne dla uczniów szkół średnich lekcje. Wspólnie z programem maturzyści będą mogli przygotowywać się do egzaminu dojrzałości przez kolejne tygodnie.

Polonistka Katarzyna Włodkowska o "Korki.tv" TVN24

Szef WHO: świat nie będzie taki sam

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia uważa, że świat po koronawirusie nie będzie taki jak dawniej i nie wrócimy do tego, co było kiedyś. - Nie popełnijmy błędu, mamy przed sobą jeszcze długą drogę - ostrzegał Tedros Adhanom Ghebreyesus, dodając, że wirus pozostanie z nami jeszcze na długi czas. Zdaniem ekspertów WHO epidemia COVID-19 w Europie Zachodniej wydaje się przebiegać stabilnie, a liczba zakażonych powoli zaczyna spadać. Jednak organizacja widzi niepokojące trendy w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz w Europie Wschodniej.

WHO o pandemii COVID-19 WHO o pandemii COVID-19

Protest Greenpeace. "Powrót do normalności = kryzys!"

Aktywiści i aktywistki Greenpeace zebrali się w środę rano przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, aby protestować przed "powrotem do normalności rozumianym jako niszczenie klimatu i przyrody oraz pogłębianie nierówności". Zdaniem aktywistów powrót do normalności oznacza kryzys. - Już w tej chwili trwa kryzys klimatyczny, a katastrofa naprawdę czeka za rogiem, jeśli nie zmienimy tego, jak działamy, jeśli politycy nie wezmą się poważnie do roboty. Bo kryzys związany z koronawirusem jest ogromnym problem, ale jednocześnie jest dla nas szansą na to, że wracając do normalności, wrócimy do niej w inny sposób. To szansa na dobry, zielony rozwój, a nie taki, który polega na ciągłym podnoszeniu PKB - relacjonowała na żywo na Facebooku organizacji jedna z aktywistek.

Protest Greenpeace przed KRPM Rafał Guz, PAP

Brytyjczycy chcą wykonywać 100 tysięcy testów dziennie

W ostatnich dniach liczba wykonywanych testów w Wielkiej Brytanii przekraczała 18 tysięcy, choć ministerstwo zdrowia zapewnia, iż obecne możliwości to około 40 tysięcy dziennie. Celem, o którym mówił minister spraw zagranicznych Dominic Raab jest 100 tysięcy testów dziennie do końca kwietnia. - Uważam, że ważne jest, aby mieć cel i dążyć do niego - mówił na sesji Izby Gmin minister pełniący obowiązki premiera na czas choroby Borisa Johnsona.

W ciągu ostatniej doby o 759 wzrosła liczba ofiar epidemii w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łącznie od jej początku zmarło tam 18 100 osób - poinformowało w środę po południu ministerstwo zdrowia. Bilans obejmuje jednak jedynie zgony zarejestrowane w szpitalach. Dane przekazane w środę są nieco mniejsze niż we wtorek, gdy bilans wyniósł 823. Od początku pandemii na COVID-19 w Wielkiej Brytanii zachorowało już ponad 130 tysięcy osób.

Korea Południowa prezentuje zalecenia w czasie epidemii

Władze Korei Południowej ogłosiły projekt wytycznych "kwarantanny w życiu codziennym". Zaleca się w nim między innymi zwiększoną troskę o higienę oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prewencję w każdej instytucji. Projekt ma być kolejnym etapem walki z epidemią COVID-19 i zgodnie z nim każda społeczność, taka jak szkoła, placówka firmowa czy grupa hobbystyczna, powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stosowanie środków prewencji epidemicznej. Osoba ta będzie współpracować ze służbami medycznymi i na bieżąco monitorować stan zdrowia członków danej społeczności – podała agencja prasowa Yonhap.

Dzień Ziemi w Korei Południowej PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Zmarła zakażona pielęgniarka. "Do załamania stanu zdrowia doszło podczas transportu do szpitala"

Nie żyje 59-letnia pielęgniarka pracująca na oddziale zakaźnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach (woj. mazowieckie). Kobieta chorowała na COVID-19. Drastyczne załamanie jej stanu zdrowia nastąpiło podczas transportu do warszawskiego szpitala zakaźnego. Jej współpracownicy są w żałobie, a dyrekcja placówki przyznaje, że zagadką jest to, co stało się w karetce.

Do załamania stanu zdrowia pielęgniarki doszło w trakcie transportu Nie żyje 59-letnia pielęgniarka pracująca na oddziale zakaźnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach (woj. mazowieckie). Kobieta chorowała na COVID-19. Drastyczne załamanie jej stanu zdrowia nastąpiło podczas transportu do warszawskiego szpitala zakaźnego. Jej współpracownicy są w żałobie, a dyrekcja placówki przyznaje, że zagadką jest, co stało się w karetce. TVN24

Pielęgniarka od kilku dni była leczona na oddziale wewnętrznym w szpitalu w Kozienicach. Według dyrekcji szpitala, trzykrotnie wykonano jej badania na obecność koronawirusa i dopiero ostatni wynik okazał się pozytywny. Zmarła w poniedziałek, tuż po przetransportowaniu karetką pogotowia z Kozienic do szpitala jednoimiennego, zakaźnego w Warszawie.

Lista osób w kwarantannie trafiła do sieci

Urząd Ochrony Danych Osobowych analizuje, kto miał dostęp do danych mieszkańców, którzy są w kwarantannie w powiecie gnieźnieńskim i dlaczego bezprawnie udostępnił ich adresy w internecie. UODO poprosiło gnieźnieński sanepid o wyjaśnienia. Inspekcja poinformowała, że przeprowadziła czynności wyjaśniające, z których wynika, że źródłem ujawnienia tych danych nie był sanepid. Wskazano także, że dane osób objętych kwarantanną przekazano: Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, naczelnikowi Poczty Polskiej w Gnieźnie, miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

PRZYPOMINAMY: Cały czas można się włączyć do akcji wsparcia tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Można to zrobić, między innymi wysyłając SMS o treści "Pomagam" pod numer 7126 (koszt 1,23 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam": 10 1140 1010 0000 2581 1800 1077 (mBank). Wpłaty można również dokonać na stronie Fundacji TVN lub na Facebooku.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

