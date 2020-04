"COVID-19 nie odejdzie", epidemiolodzy o wyborach, odwołano Oktoberfest. Podsumowujemy wtorek

Unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kiriakidu oceniła, że "COVID-19 nie odejdzie, będziemy musieli się nauczyć z nim żyć". Zarząd Głównego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych przygotował ekspertyzę projektu ustawy o wyborach korespondencyjnych, w której ocenili, że ustawa nie zapewnia ochrony przed zakażeniem ani głosującym, ani osobom pracującym przy wyborach. Oktoberfest - jedno z najważniejszych świąt Bawarczyków - zostało odwołane. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że we wtorek potwierdzono obecność koronawirusa u 263 osób . Łącznie w Polsce liczba odnotowanych zakażeń wzrosła do 9856 . 20 kwietnia poinformowano o śmierci 21 osób. Łącznie zmarło w Polsce 401 osób . Ozdrowiało 1297 pacjentów.

1. Epidemiolodzy oceniają ustawę o wyborach korespondencyjnych

2. W środku epidemii MSWiA likwiduje swój sanepid

Trwa likwidacja inspekcji sanitarnej resortu spraw wewnętrznych i administracji. Mundurowy sanepid, który nadzorował dotąd około pięciu tysięcy komend różnych służb, ostatecznie przestanie istnieć na początku lipca. – To kolosalna głupota, dla której nie znajduję cienia merytorycznego uzasadnienia – alarmuje prof. Krzysztof Chomiczewski, krajowy konsultant do spraw obronności w zakresie epidemiologii.

3. "COVID-19 nie odejdzie. Będziemy musieli się nauczyć z nim żyć"

Jest ewidentne, że musimy pracować razem. COVID-19 nie odejdzie. Będziemy musieli się nauczyć z nim żyć - oceniła we wtorek unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kiriakidu . - Jedynym sposobem na wyjście z pandemii jest znalezienie skutecznej terapii i szczepionek - uznała. Przestrzegła przed zbyt szybkim znoszeniem ograniczeń.

4. Najwięcej zmarłych w Anglii i Walii od 20 lat

Niemal dwukrotny tygodniowy wzrost śmiertelności odnotowano wśród mieszkańców Walii i Anglii w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat - podała we wtorek BBC, powołując się na dane krajowego urzędu statystycznego (ONS). Liczba zmarłych jest najwyższa od 20 lat , kiedy panowała wyjątkowo ciężka epidemia grypy.

5. Apel wrocławskiego centrum krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu apeluje do wszystkich, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, by pomogli w leczeniu innych chorych na COVID-19. Jednak zaznacza: nie mogą to być osoby, które podejrzewają u siebie przebyte zakażenie, a wyłącznie te, u których zostało ono potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Pomóc ma ich osocze.