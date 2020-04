Ministerstwo o szczycie epidemii, dramat w stołecznym pogotowiu, świat powoli znosi restrykcje. Podsumowujemy poniedziałek

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przypomniał w poniedziałek, że Polska jest przed szczytem zakażeń koronawirusem. Ratownicy z warszawskich karetek alarmują: sytuacja jest coraz trudniejsza. W poniedziałek w Polsce otwarto parki i lasy, ale niektóre kraje znacznie bardziej zmniejszyły ograniczenia, jakie zostały wprowadzone w ramach walki z koronawirusem. Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek?

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, w poniedziałek potwierdzono obecność koronawirusa u 306 osób. Łącznie w Polsce liczba odnotowanych zakażeń wzrosła do 9593. 20 kwietnia poinformowano o śmierci 20 osób. Łącznie zmarło w Polsce 380 osób. Ozdrowiało 1133 pacjentów.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: nadal jesteśmy przed szczytem epidemii

Cały czas porównujemy się do państw, gdzie skala zachorowań jest wyższa i które mówią, że szczyt już minął. My nadal jesteśmy przed szczytem - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował też, że trwa sprawdzanie szybkich testów, które trafiły do Polski z Korei Południowej. - Mamy przeświadczenie, że te testy będą wiarygodne i ich wyniki będą wysoce wartościowe. Ostateczne wyniki poznamy za dwa, trzy dni - przekazał.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: nadal jesteśmy przed szczytem epidemii TVN24

2. Apel lekarza: jesteśmy na wojnie biologicznej

Środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenie dla rodzin pracowników ochrony zdrowia, testowanie na skalę masową - to jest to, o co apelujemy jako środowisko medyczne - mówił w TVN24 doktor Bartosz Fiałek, przewodniczący kujawsko-pomorskiego regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak wskazywał, "testowanie jest najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o ocenę przebiegu epidemii w danym kraju".

Dr Fiałek: apelujemy o zabezpieczenie dla rodzin pracowników ochrony zdrowia TVN24

3. "System już przed epidemią był niewydolny"

Ratownicy z warszawskich karetek alarmują: sytuacja jest coraz trudniejsza. Sami wymyślają procedury bezpieczeństwa, całym dniami czekają na wyniki testów, godzinami - na odkażenie karetek. W niedzielę z systemu wyłączonych było ponad 10 zespołów.

Koronawirus uderza w służbę zdrowia TVN24

4. Mikrobiolog: boję się, że będziemy w polskich szpitalach wykonywać niewiarygodne testy

Szwankuje organizacja pobierania materiałów od pacjentów, a im więcej testów na koronawirusa będziemy wykonywali, tym lepiej będziemy śledzić sytuację w naszym kraju - stwierdził w TVN24 doktor Tomasz Ozorowski, mikrobiolog. Przestrzegał też przed wykonywaniem niewiarygodnych i niesprawdzonych tak zwanych szybkich testów.

Dr Ozorowski: boję się, że w polskich szpitalach będziemy wykonywać niewiarygodne testy TVN24

5. Profesor Simon: w najbliższych dniach otrzymamy lek, który ma działać bezpośrednio na koronawirusa

Zapalenia wirusowe płuc to nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz. Teraz mamy szczególny, wyjątkowo agresywny patogen, ale to nie jest jakiś nadzwyczajny obraz - mówił w programie "Koronawirus. Raport" profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Jak dodał, oddział chorób zakaźnych wrocławskiego szpitala, którego jest ordynatorem, otrzyma lek, który "ma bezpośrednio działać na wirusa".

6. Świat powoli znosi restrykcje

Nie tylko w Polsce, gdzie od poniedziałku otwarto lasy i parki, łagodzone są ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Część innych krajów zdecydowała się na stopniowe znoszenie obostrzeń, które miały ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

7. "Musimy być czujni i zdyscyplinowani"

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przypomniała, że kraj nadal jest "na początku pandemii". - Musimy postępować stopniowo, powoli i ostrożnie - oceniła. W poniedziałek w Niemczech złagodzono część ograniczeń, wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem, w tym otwarto sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych.

Raport z Niemiec korespondenta Radia ZET, Wojciecha Hernesa TVN4

8. Epidemia w Azji

Rozwój epidemii COVID-19 unaocznił różnice w podejściu władz poszczególnych krajów do radzenia sobie z problemem. Ukazał również odmienny stosunek społeczeństw do narzucanych ograniczeń. Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 maleje w Chinach i Korei Południowej. Rośnie w Indonezji i Japonii - odnotowują światowe agencje.

9. "Kraj stanął w obliczu wojny"

Ukraińskie media piszą o "powtórce scenariusza z 2014 roku, kiedy walczącą z prorosyjskimi separatystami w Donbasie armię wspierali wolontariusze". "Podobnie jest dziś: wolontariusze wspierają medyków w walce z COVID-19" - podają. Na Ukrainie liczba zarejestrowanych przypadków zakażenia koronawirusem sięgnęła 5,7 tysiąca. Ponad tysiąc zainfekowanych to pracownicy medyczni.

10. Włoskie nastolatki zagrały w tenisa na dachach budynków

Miłość do sportu potrafi przezwyciężyć nawet największe przeszkody. Udowodniły to dwie nastolatki z północy Włoch, które nie mogły doczekać się powrotu na kort. Postanowiły więc rozegrać mecz z dachów sąsiadujących budynków, przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Wyjątkowa inicjatywa błyskawicznie podbiła serca internautów.

11. Tom Hanks o walce z koronawirusem

Tom Hanks udzielił wywiadu, w którym opowiedział o tym, jak on i jego żona Rita Wilson przechodzili COVID-19. To pierwsze wystąpienie aktora od czasu zakażenia SARS-CoV-2 w Australii i powrotu do USA.

Tom Hanks opowiedział o walce z koronawirusem

12. Kolenda-Zaleska: jeśli dalej nam państwo zaufają, to możemy wyposażyć kolejne szpitale

Ponad 7 milionów złotych - tyle Fundacja TVN "Nie jesteś sam" przeznaczyła już na pomoc szpitalom oraz medykom w walce z epidemią COVID-19. Zebrane przez fundację pieniądze pozwolą między innymi na zakup wyposażenia dla szpitali, testów dla medyków, a także wsparcie domów pomocy społecznej.

Kolenda-Zaleska: jeśli dalej nam państwo zaufają to możemy wyposażyć kolejne szpitale TVN24

PRZYPOMINAMY: Cały czas można się włączyć do akcji wsparcia tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Można to zrobić, między innymi wysyłając SMS o treści "Pomagam" pod numer 7126 (koszt 1,23 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam": 10 1140 1010 0000 2581 1800 1077 (mBank). Wpłaty można również dokonać na stronie Fundacji TVN lub na Facebooku.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Autor:tmw//now