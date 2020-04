Pekin skorygował statystyki, Ziobro zapowiedział śledztwa, Al Bano zaśpiewał dla lekarzy. Podsumowujemy piątek

Chiny korygują statystyki dotyczące Wuhanu

Chińskie władze wprowadziły korektę do oficjalnego bilansu zakażonych koronawirusem oraz ofiar śmiertelnych wywoływanej przez niego choroby COVID-19 w Wuhanie - mieście, gdzie wybuchła epidemia. Według nowych danych w mieście zmarło o blisko połowę więcej chorych, niż podawano do tej pory. Bilans zakażeń wzrósł o 325 do 50 333, a bilans zgonów o 1290 - do 3869.