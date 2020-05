Ponad tysiąc ofiar w ciągu doby. Brazylia chce walczyć z koronawirusem lekiem na malarię

Singapur: oskarżony o handel narkotykami 37-letni Malezyjczyk został skazany na śmierć przez powieszenie podczas wirtualnej rozprawy. To pierwszy wyrok śmierci ogłoszony w tym kraju na wideokonferencji - podała agencja Reutera.

Obrońcy praw człowieka krytykowali używanie platformy Zoom w sprawach sądowych, w których oskarżonym grozi śmierć. Prawnik skazanego Peter Fernando nie sprzeciwiał się jednak wykorzystaniu tej platformy w rozprawie, ponieważ miał na niej zostać jedynie ogłoszony werdykt. Adwokat oświadczył też, że jego klient rozważa apelację.

Skazany Punithan Genasan został uznany za współsprawcę sprzedaży co najmniej 28,5 kg heroiny w 2011 roku. Nie przyznawał się do winy. Obciążyły go zeznania dwóch kurierów narkotyków. Został zatrzymany w Malezji w 2016 roku, następnie przekazany singapurskim organom ścigania – podał dziennik "Straits Times".