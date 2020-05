Znów ponad dwa tysiące osób zmarło w ciągu doby w USA. Optymistyczne dane z Chin

Świat: Połączenie bawełny z naturalnym jedwabiem lub szyfonem wydaje się być najlepszym materiałem do wyrobu domowych masek filtrujących - informują naukowcy z University of Chicago (USA) na łamach "ACS Nano".

W związku z pandemią COVID-19 amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), jak również rządy wielu krajów, w tym Polski, zalecają, aby ludzie nosili maseczki w miejscach publicznych. Ponieważ maski N95 oraz maski chirurgiczne są teraz towarem deficytowym lub wręcz zarezerwowanym dla pracowników służby zdrowia, wiele osób robi maseczki własnoręcznie z materiałów, które mają w domu.

Teraz naukowcy z Chicago wykazali, że najskuteczniejsze właściwości filtrujące ma maseczka wykonana z połączenia bawełny z jedwabiem lub szyfonem. Zespół naukowców kierowany przez dr Supratika Guha z University of Chicago badał zdolność ogólnodostępnych tkanin, stosowanych pojedynczo lub w kombinacjach, do filtrowania aerozoli zbliżonych rozmiarem do kropelek oddechowych.