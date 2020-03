Minuta ciszy i opuszczone flagi we Włoszech. Uczczono pamięć ponad 11 tysięcy zmarłych

Włochy to jeden z krajów najmocniej dotkniętych pandemią COVID-19. Z inicjatywy włoskich gmin we wtorek uczczono minutą ciszy pamięć ponad 11 tysięcy osób, które zmarły. Na znak ogłoszonej tego dnia żałoby flagi na wszystkich urzędach i instytucjach zostały opuszczone do połowy masztu. Jak Polska, Europa i świat walczą z groźnym patogenem?