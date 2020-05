Nowy Jork straci 9 miliardów dolarów przez skutki epidemii. "Mamy teraz w mieście także kryzys podatkowy"

Irlandia: W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło w Irlandii kolejnych 17 osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1631 - podało w środę wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia.

To najwyższa liczba zgonów od 15 dni. W poniedziałek informowano, że miniona doba była pierwszą od 21 marca, w której nie było żadnego zgonu na COVID-19. Zastrzeżono jednak, że jest to zapewne efekt weekendowych opóźnień w potwierdzaniu przyczyny, co było widoczne już w poprzednich tygodniach, i zostanie to uzupełnione w następnych dniach. Wtorkowy bilans mówił natomiast o dziewięciu zmarłych.

Jednocześnie poinformowano o wykryciu 73 nowych zakażeń, co zwiększa ich łączną liczbę do 24 803. Ponad 21 tys. osób wyzdrowiało.