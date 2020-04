"Jeśli nie wyciągniemy wniosków z pandemii, może się powtórzyć"

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo przestrzegał w piątek, że jeśli społeczeństwo nie wyciągnie wniosków z pandemii Covid-19 może się ona powtórzyć. - Nie chowajmy głowy w piasek i nie mówmy: "To jedyna globalna pandemia, z którą kiedykolwiek będziemy mieli do czynienia" - podkreślił. Nowy Jork odnotował spadek liczby zgonów w ciągu doby do 422 – najniższego poziomu od 1 kwietnia. Łącznie zmarło tam 16 162 chorych. Jak świat walczy z wirusem?