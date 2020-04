Ponad trzy tysiące osób zmarło w USA w ciągu ostatniej doby, prawie 50 tysięcy od początku epidemii

Wielka Brytania: Wszyscy kluczowi pracownicy w Anglii i ich rodziny - ok. 10 milionów osób - będą od piątku uprawnieni do testów na obecność koronawirusa - poinformował w czwartek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Zapewnił, że plan 100 tys. testów dziennie zostanie zrealizowany.



Sprawa niewystarczającej w powszechnym odczuciu ilości testów jest jednym z głównych punktów krytyki spadającej na brytyjski rząd w związku z epidemią COVID-19. Do tej pory testom poddawane były osoby trafiające do szpitali z objawami koronawirusa oraz część pracowników służby zdrowia.