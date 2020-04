Blisko 850 tysięcy zakażonych w USA. Donald Trump zawiesza wydawanie Zielonych Kart

Stany Zjednoczone: w ciągu doby na COVID-19 zmarło 1738 osób, podwyższając łączną liczbę ofiar w tym kraju do ponad 47 tysięcy. Najwięcej osób zmarło w USA stanie Nowy Jork (19 413), New Jersey (5 150) i w Michigan (2 813).

Łącznie w USA zdiagnozowano już ok. 840 tys. przypadków zakażenia koronawirusem na blisko 4,5 mln przeprowadzonych testów.

By chronić miejsca pracy Amerykanów, prezydent Donald Trump podpisał dekret czasowo zawieszający wydawanie Zielonych Kart. Zawieszenie wydawania potrwa początkowo 60 dni. Nie będzie ono miało zastosowania do wiz na pracę tymczasową, a jedynie do zezwoleń na stałą pracę w USA.