Niemal 150 tysięcy potwierdzonych zakażeń w Niemczech, nowe przypadki w Chinach

Węgry: Dwanaście osób chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 70 – poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.



Liczba zmarłych wzrosła tym samym do 225, a zakażonych do 2168.



Obecnie 825 chorych przebywa w szpitalach, przy czym 63 są w stanie ciężkim i oddychają przy pomocy respiratora. Do tej pory 295 osób uznano za wyleczone.



Wzrósł także bilans ofiar śmiertelnych w największym domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie, przy ul. Pesti. Zakażenie stwierdzono tam u 284 mieszkańców placówki, a 28 osób zmarło.