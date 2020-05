Szkoły w Nowym Jorku zamknięte nawet do końca roku szkolnego. Jedno nowe zakażenie w Chinach

Rządy Grecji i Cypru ogłosiły, że od 4 maja planują stopniowe złagodzenie ograniczeń, związanych z pandemią COVID-19. Oba kraje chciałyby przyjąć pierwszych turystów już w lipcu. Nie wiadomo jednak, czy im się to uda.

- To pytanie za milion dolarów – powiedział brytyjskiej gazecie "Guardian" grecki minister turystyki Harry Theochari. - To lato będzie zupełnie inne niż zwykle. Nie ma co do tego wątpliwości. Mimo to w dalszym ciągu możemy dużo zrobić, aby spróbować ocalić grecki przemysł turystyczny - dodał.

W 2019 roku Grecję odwiedziły 34 miliony turystów. Theochari uważa, że w tym roku, jeśli Atenom dopisze szczęście, będzie ich jedna trzecia. Grecka Izba Hotelowa przewiduje, ze ok. 65 procent jej członków będzie musiało zadeklarować bankructwo.

"Liczy się każdy tydzień, podczas którego turystyka grecka będzie zarabiała. To jest niesamowicie ważne i dla przemysłu i dla całego kraju."

Na Cyprze w przemyśle turystycznym zatrudnionych jest około 20 procent populacji w wieku produkcyjnym. Hotelarze w jednym z najsłynniejszych kurortów w UE, Ayia Napie, wciąż nie wiedzą, czy latem opłaci im się otworzyć biznesy.