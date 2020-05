820 zakażonych zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu doby. Najmniej od ponad tygodnia

Niemcy: W ciągu ostatniej doby potwierdzono 342 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - przekazał w poniedziałek rano Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 174 697. Zmarło 21 osób.



W poniedziałek o świcie agencja Reutera podała, powołując się na dane RKI, że w ciągu minionej doby w Niemczech stwierdzono tylko 2 przypadki zakażenia SARS-CoV-2 i nie odnotowano żadnych zgonów. Później skorygowano te dane.



Poprzedniej doby w Niemczech zmarły 33 osoby, a we wcześniejszych dniach - po 57 i 101 osób. W poniedziałek łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wzrosła do 7935 - poinformował RKI.