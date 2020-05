Od początku pandemii Nowy Jork opuściło około 420 tysięcy mieszkańców

Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 4,6 miliona osób. Zmarło blisko 312 tysięcy chorych na COVID-19. Dziennik "The New York Times" poinformował, że od początku marca do końca kwietnia Nowy Jork opuściło z powodu pandemii około 420 tysięcy osób. Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem. Władze Nepalu potwierdziły pierwszy zgon na COVID-19 w kraju. Ofiarą jest 29-letnia kobieta, która niedawno została matką. Jak świat walczy z pandemią?