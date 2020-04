Gubernator stanu Nowy Jork: jesteśmy gotowi, by stać się laboratorium do testowania szczepionki

Na świecie potwierdzono już ponad dwa miliony przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Około 135 tysięcy z tych osób zmarło. Gubernator stanu Nowy Jork - najbardziej dotkniętej epidemią części USA - zadeklarował, że stan jest gotowy, by zostać "laboratorium" do testowania szczepionki na COVID-19, jeśli to miałoby przyspieszyć proces jej stworzenia. Jak Polska, Europa i świat walczą z pandemią?