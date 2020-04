Najtragiczniejsza doba od początku epidemii w USA

Brazylia: 99-letni weteran drugiej wojny światowej Ermando Piveta jest najstarszym Brazylijczykiem, który wyzdrowiał z COVID-19.

"Wygrał on jeszcze jedną bitwę, tym razem z nowym koronawirusem" - ogłosiła w komunikacie brazylijska armia. - To dla mnie większe zwycięstwo niż podczas wojny - powiedział Ermando Piveta, który we wtorek opuścił szpital w stolicy kraju, Brasilii.