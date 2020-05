Chińskie miasto przejdzie na "tryb wojenny" po wzroście zakażeń

Niemcy: 22 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 7417. Odnotowano 357 nowych zakażeń SARS-CoV-2, co zwiększyło łączny bilans potwierdzonych infekcji do blisko 170 tysięcy.

Wskaźnik reprodukcji koronawirusa w Niemczech wynosi aktualnie 1,13 - wynika z raportu, który RKI opublikował w niedzielę. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną osobę. Wskaźnik reprodukcji na początku maja utrzymywał się przez wiele dni w granicach 0,7 – 0,8. Instytut zaznaczył, że ze względu na wahania statystyczne trudno jeszcze ocenić, czy wzrost wskaźnika reprodukcji koronawirusa przełoży się na wzrost liczby nowych infekcji.