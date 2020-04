Niemal 1800 osób zmarło w ciągu doby w USA, w Wielkiej Brytanii ponad 12 tysięcy ofiar

W ciągu ostatnich 24 godzin w USA zmarły co najmniej 1783 osoby. Prezydent Donald Trump oświadczył, że to już szczyt pandemii w tym kraju. We Francji liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12 210. Na Wyspach Brytyjskich bilans zmarłych z COVID-19 wynosi obecnie 7978. W Unii Europejskiej ministrowie finansów państw członkowskich wypracowali porozumienie w sprawie planu ratunkowego, który ma być odpowiedzią na obecny kryzys. Jak Polska, Europa i świat walczą z pandemią?