W ciągu doby zmarły 1894 osoby. Dwukrotnie więcej niż w poprzednich dniach

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wziął we wtorek udział w spotkaniu online poświęconym roli liderów religijnych w stawianiu czoła wyzwaniom wynikającym z epidemii COVID-19. Wystosował apel do światowych przywódców religijnych, by w obliczu epidemii opowiedzieli się po stronie takich wartości jak równość, partnerstwo i szacunek, a potępili przemoc i obojętność. W nawiązaniu do walki z dezinformacją, prosił przywódców świata chrześcijańskiego, judaizmu i islamu o wsparcie dla rządów w ich zabiegach o promowanie zasad zdrowia publicznego - od dystansowania społecznego po higienę - i wdrażanie ich również w sferze kultu religijnego.