348 zmarłych w Hiszpanii, ponad 500 nowych przypadków na Białorusi. Ostatnia doba w Europie

USA: Władze hrabstwa Calvert w amerykańskim stanie Maryland zarekomendowały, by pierwsze litery nazwiska decydowały o tym, czy w danym dniu można wejść do sklepu. I tak np. osoby z nazwiskami zaczynającymi się na A, B i C mogłyby to zrobić, jeśli data kończy się na cyfrę 0 lub 5.

Propozycja lokalnych władz na czas epidemii przewiduje możliwość pójścia do sklepu co pięć dni. Osoby na nazwiska zaczynające się na litery od A do C miałyby do tego prawo, gdy data kończy się na cyfrę 0 lub 5. Od D do G - na 1 i 6, H do L - 2 i 7, M do R - 3 i 8, a S do Z - 4 i 9.



Jest to jedynie rekomendacja. Sklepy w hrabstwie otwarte są dla wszystkich klientów, obowiązują w nich jednak ograniczenia ze względu na epidemię COVID-19.