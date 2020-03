Reuters: koronawirus rozprzestrzenia się znacznie szybciej poza Chinami

Minister zdrowia poinformował we wtorek o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Ponad pół tysiąca nowych zakażeń zanotowano w Korei Południowej, gdzie zainfekowanych jest już ponad 5300 ludzi. Państwo to jest największym ogniskiem epidemii na świecie, poza Chinami. Według agencji Reutera wygląda na to, że nowy koronawirus rozprzestrzenia się obecnie znacznie szybciej poza Państwem Środka. Jak walczy z nim świat?