Hierarcha z Watykanu z kłopotami w USA. Urodził się w jednym z ognisk epidemii

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 3070 - poinformowała w sobotę chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans wirusa to 197 zmarłych i prawie 4 tysiące zakażonych. Na całym świecie odnotowano już ponad 100 tysięcy przypadków infekcji. Jak świat walczy z koronawirusem?