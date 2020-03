Wirus w większości amerykańskich stanów. Pierwsze przypadki w Albanii

Koronawirus dotarł już do 34 amerykańskich stanów, a także do stołecznego Dystryktu Kolumbii. Do niedzieli w USA zmarły łącznie 22 osoby, a u ponad 550 stwierdzono zakażenie. Pierwsze przypadki wirusa odnotowano także w Albanii. Łącznie chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa potwierdzono u ponad 106 tysięcy osób, w około 90 krajach. Jak świat walczy z nowym patogenem?