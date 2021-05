"Wydaje mi się, że Indie spotkał grzech pychy"

Trzeba było mieć w świadomości, że przy takiej małej kontroli epidemii, małej liczbie wykonywanych testów, nie można po prostu odtrąbić końca pandemii na terenie Indii. Niezachowywanie środków ostrożności, noszenia maseczek, dystansowania, co w Indiach i tak jest bardzo trudne, spowodowało wybuch pandemii - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Marcin Czech, specjalista w zakresie epidemiologii, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Aleksandra Zalewska, Polka mieszkająca w Indiach mówiła, że nie jest tak, że "jak my wychodzimy z domu, potykamy się o zwłoki i wszędzie pachnie jakimś dymem z krematoriów".

Aleksandra Zalewska mówiła, że "zdecydowanie to, co widzimy w mediach, jest przerażające", ale jak dodała, "to, co my mieszkańcy oglądamy tutaj na co dzień wygląda zupełnie inaczej".