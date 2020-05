Troje dzieci zmarło w Nowym Jorku. "To jest coś nowego, to się rozwija"

W Nowym Jorku, z powodu tajemniczego schorzenia wiązanego z koronawirusem, zmarło troje dzieci - przekazał podczas sobotniej konferencji prasowej Andrew Cuomo. Gubernator stanu uznał sytuację za "naprawdę niepokojącą". - To jest coś nowego, to się rozwija - wyjaśnił, dodając, że według stanu na sobotę ponad 73 dzieci cierpiało na rzadkie schorzenie przypominające zespół wstrząsu toksycznego i chorobę Kawasakiego.

Bezdomni usunięci z metra

Pytany o usunięcie z nowojorskiego metra bezdomnych, gubernator tłumaczył to koniecznością dezynfekowania wagonów, czego wcześniej nigdy nie robiono. Było to niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków dojazdu do pracy medykom znajdującym się na pierwszej linii frontu walki z wirusem, policjantom, strażakom, pracownikom transportu - wyjaśniano.

Gubernator określił to zarazem jako okazję do zajęcia się losem bezdomnych, którzy przebywali w metrze w niehumanitarnych warunkach. Służy temu akcja przeprowadzenia ich do schronisk oraz zachęcania, by korzystali z przeznaczonych dla nich usług.