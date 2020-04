Czterdzieści minut na ostrym dyżurze. "U sześciu pacjentów zatrzymanie akcji serca. Czterech umiera"

Są tak chorzy, że tracisz ich w mgnieniu oka - tak o pacjentach chorych na COVID-19, którzy trafiają na ostry dyżur szpitala uniwersyteckiego na nowojorskim Brooklynie, mówi Julie Eason, szefowa oddziału terapii układu oddechowego. Szpital odwiedziła ekipa amerykańskiej telewizji CNN.

"Ostry dyżur. Czterdzieści minut. Sześciu pacjentów przechodzi zatrzymanie akcji serca. Czterech z nich umiera. Sygnał CODE 99 ze szpitalnego systemu alarmowego rozbrzmiewa pięć razy w ciągu mniej niż godziny, wzywając lekarzy do pacjenta wymagającego resuscytacji. Dla obserwatora z zewnątrz to piekło" - tak amerykańska stacja CNN, rozpoczyna swój reportaż ze szpitala uniwersyteckiego na Brooklynie w Nowym Jorku, gdzie trafiają zakażeni koronawirusem. To jedna z trzech nowojorskich lecznic, które w całości poświęciły się opiece nad chorymi na COVID-19.

- Są tak chorzy, że tracisz ich w mgnieniu oka - mówi o pacjentach Julie Eason, szefowa oddziału terapii układu oddechowego. - Rozmawiają z tobą, a kilka minut później wkładasz im rurkę do gardła, mając nadzieję, że uda ci się ustawić respirator w taki sposób, aby faktycznie im pomógł - dodaje.

"Tak wygląda prawda o tym, w jaki sposób koronawirus dotyka tysięcy Amerykanów, a prawdopodobnie dotknie także wielu tysięcy innych" - podkreśla CNN. Przedstawia wyliczenia, że umiera jedna czwarta pacjentów, którzy z zakażeniem koronawirusem trafiają na ostry dyżur szpitala w Brooklynie.

"Czasu na odpoczynek nie ma. Reporterzy widzieli, jak pracownik służby zdrowia owija ciało zmarłego pacjenta. W ciągu 30 minut ciało zniknęło, przestrzeń została zdezynfekowana, a w miejscu zmarłego leżał inny, ciężko chory mężczyzna z maską tlenową na twarzy" - opowiadają dziennikarze.

Koronawirus "jest nieustępliwy"

Lekarz medycyny ratunkowej Lorenzo Paladino podkreśla w rozmowie z reporterami, że koronawirus "jest nieustępliwy".

Nowojorscy lekarze walczą o życie pacjentów z COVID-19 CNN

Z prawie 400 osób przyjętych dotychczas do szpitala z zakażeniem, większość to osoby mające więcej niż 65 lat. Lekarze przestrzegają jednak przed myśleniem, że to choroba tylko ludzi starszych. Ich najmłodszym pacjentem było trzyletnie dziecko.

- Mamy tu także młodych ludzi, po dwudziestce, którzy nie byli przyzwyczajeni do takich widoków. Patrzyli i płakali - opowiada Paladino.

- Na to się godziliśmy, ale nie w takim wymiarze - wyznaje Cynthia Benson, która współpracuje z Paladinem na oddziale ratunkowym. - Przeżywasz emocje i zastanawiasz się, czy zrobiłaś wszystko, co mogłaś - dodaje. - Myślę, że emocjonalnie trudno jest przygotować się na taki zakres choroby, na taki poziom cierpienia, zachorowalności i śmiertelności w tak krótkim czasie. Nie sądzę, aby ktokolwiek z nas był na to dobrze przygotowany - mówi.

Z powodu komplikacji związanych z COVID-19 w ciągu trzech tygodni zmarły tu już 94 osoby.

Szpital uniwersytecki w całości poświęcił się walce z pandemią CNN

"Nie chcemy podejmować decyzji o wyborze między pacjentami"

Cheryl Rolston, pielęgniarka i szefowa oddziału ratunkowego, jest zdania, że szpital powinien przygotować się na "przytłaczającą liczbę ofiar śmiertelnych". Wyznaje, że "trudno znieść widok pacjentów, którzy cierpią bez bliskich przy ich łóżku". - Kiedyś zadzwonił do mnie syn jednego z pacjentów, powiedział: mój tata ma 80 lat, wiem, że umrze i jestem smutny, bo on umiera sam - opowiada.

- Moje życie było całkiem normalne jeszcze trzy tygodnie temu. Zmieniło się w ciągu niemal jednej nocy - mówi Robert Foronjy, dyrektor wydziału medycyny płucnej i opieki krytycznej.

Personel szpitala na Brooklynie pracuje w nadgodzinach CNN

Gubernator Andrew Cuomo szacuje, że stan Nowy Jork może potrzebować ponad 30 tysięcy dodatkowych respiratorów. Jeden z bohaterów reportażu, doktor Lorenzo Paladino, w swej pracy udowodnił, że respirator w pewnych okolicznościach może jednocześnie pomóc dwóm pacjentom, ale to nie rozwiązuje problemów z niedoborem tego sprzętu. Paladino przekonuje, że to rozwiązanie najwyżej tymczasowe, "mniejsze zło". - Martwi nas, co się stanie, gdy nadejdzie dzień, w którym nie będziemy mieć wystarczającej liczby respiratorów. Nie chcemy podejmować decyzji o wyborze między pacjentami, próbując zdecydować, kto z nich jest bardziej godny. Lub rzucać monetą - stwierdza.

Julie Eason jest zdania, że zwiększone zapotrzebowanie na respiratory oznacza także większe zapotrzebowanie na przeszkolone osoby.

- Jest to bardzo skomplikowany sprzęt i jeśli nie skonfigurujesz go poprawnie, skutki dla pacjentów będą inne - podkreśla. - Potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi, którzy mają duże doświadczenie w tym zakresie, aby mieć dobre wyniki w leczeniu ludzi, którzy tak bardzo różnią się od innych chorych, tak bardzo różnią się od wszystkich pacjentów, których kiedykolwiek widzieliśmy - dodaje.

Leczenie w szpitalnej stołówce

Gubernator Cuomo zlecił, by szpitale, przyjmujące pacjentów zakażonych koronawirusem, zwiększyły liczbę łóżek o połowę. SUNY Downstate, którego częścią jest brookliński szpital uniwersytecki, ma ponad 2 tysiące pracowników, którzy opiekują się pacjentami na 225 łóżkach. "Aby sprostać spodziewanemu wzrostowi liczby chorych w stołówce szpitalnej stanie 50 dodatkowych łóżek dla pacjentów. Na pobliskich parkingach zostały ustawione namioty ze sprzętem sterylizacyjnym, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa w powietrzu" - opisuje CNN.

Pracownicy szpitala pracują w nadgodzinach, ich urlopy zostały odwołane na czas nieokreślony. Ale potrzebna jest jeszcze większa pomoc. W dniu, w którym ekipa dziennikarzy odwiedzała szpital, w telefonach mieszkańców Nowego Jorku pojawił się komunikat. Miasto poszukiwało "licencjonowanych pracowników opieki zdrowotnej w celu wsparcia potrzebujących placówek".

W stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 731 osób. To najwyższa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w stanie to 5489.

Podczas codziennego briefingu prasowego Cuomo oświadczył, że mimo ciągle wzrastających liczb ofiar i przypadków zachorowań, dzięki dyscyplinie mieszkańców już niedługo nadejdzie szczyt pandemii w stanie, a liczby osób potrzebujących hospitalizacji się ustabilizują.

tas//rzw

Źródło: CNN