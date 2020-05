Czynne będą restauracje, kina i kawiarnie. Nowa Zelandia wraca do normalności

Na konferencji prasowej premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern przedstawiła plan znoszenia kolejnych restrykcji związanych z pandemią COVID-19. - Ogłaszam, że rząd zgadza się, iż jesteśmy gotowi przejść na poziom drugi otwierania gospodarki, ale trzeba zrobić to tak bezpiecznie, jak to jest tylko możliwe - oświadczyła Ardern na konferencji prasowej.

Powrót do normalności szybciej niż w innych krajach

Zgromadzenia będą ograniczone do 10 osób - poinformowała premier. Firmy będą musiały stosować się do zasady dystansu społecznego i będą musiały wdrożyć rygorystyczne środki higieny.

Premier zapowiedziała, że "konsekwencją jest to, że za 10 dni ponownie otworzymy większość firm w Nowej Zelandii, wcześniej niż w wielu państwach na całym świecie". Granice kraju pozostaną zamknięte, z wyjątkiem powracających do ojczyzny Nowozelandczyków. Od czwartku będzie można za to podróżować po kraju.