Pierwsze zakażenie od pół roku. Rząd wprowadza lockdown w całym kraju

Po wykryciu jednego zakażenia koronawirusem w Nowej Zelandii, premier Jacinda Ardern podjęła we wtorek decyzję o wprowadzeniu surowego lockdownu w całym kraju. Infekcja, którą potwierdzono w największym nowozelandzkim mieście, Auckland, jest pierwszym przypadkiem zakażenia wykrytym od pół roku w tym państwie.

- Najlepsze, co możemy zrobić, by jak najszybciej sobie z tym poradzić, to stanowcze postępowanie – oceniła premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern podczas konferencji prasowej. - Wychodzimy z założenia, że lepiej jest zacząć od najwyższego poziomu restrykcji i powoli z niego schodzić, niż robić na odwrót i obserwować, jak szybko rozprzestrzenia się wirus - powiedziała.