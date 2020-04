"Postępuj tak, jakbyś sam chorował. To ocali ludzkie życia". Społeczna izolacja w Nowej Zelandii przynosi rezultaty

Dwa tygodnie od wprowadzenia surowych obostrzeń w Nowej Zelandii w związku z epidemią, władze kraju odnotowują pierwsze pozytywne efekty. Powszechna społeczna izolacja doprowadziła bowiem do spadku liczby nowych zakażeń.

Od 26 marca mieszkańców Nowej Zelandii obowiązuje zakaz wychodzenia z domu. Spacery są dozwolone pod warunkiem, że utrzymuje się odległość dwóch metrów od innych osób. Zamknięte zostały szkoły, biura, restauracje, świątynie, place zabaw, a także plaże. Wychodzić do pracy mogą jedynie osoby, które wykonują niezbędne zadania. Zakazano też polowań.

Po blisko dwóch tygodniach od wprowadzenia nowych obostrzeń widać już pierwsze pozytywne rezultaty. W ciągu ostatnich dwóch dni odnotowano dziennie mniej nowych przypadków koronawirusa niż do tej pory, mimo że znacznie zwiększono liczbę przeprowadzanych testów.

We wtorek potwierdzono zakażenie u 54 osób. W tym samym czasie z COVID-19 wyleczyło się 64 pacjentów. - To obiecujące oznaki - powiedział we wtorek szef resortu zdrowia Nowej Zelandii Ashley Bloomfield.