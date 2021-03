Nauka zdalna, zamknięte restauracje, w domu najwyżej dwóch gości. Srogie obostrzenia w Oslo

Ograniczenie przyjmowanych w domu gości do dwóch osób, nauka zdalna dla starszych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, zamkniecie restauracji i części sklepów - to restrykcje, na które zdecydowały się władze Oslo, najsurowsze od początku pandemii. Norweski minister zdrowia Bent Hoeie ogłosił, że rząd zaostrza ograniczenia także w 52 gminach z otaczających region stołeczny.

Burmistrz Oslo Raymond Johansen ogłosił w poniedziałek wprowadzenie najsurowszych od początku pandemii COVID-19 restrykcji koronawirusowych. W stolicy Norwegii do początku kwietnia będzie można przyjmować w domu jedynie do dwóch gości. - Wiem, że to bardzo restrykcyjny środek, ale wielu ludzi spotykało się na prywatnych imprezach w domu i nawiązywało zbyt dużo nowych kontaktów - oświadczył na specjalnie zwołanej konferencji.