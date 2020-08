Norwegia wskazuje nowe "czerwone kraje" w związku z pandemią

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii uznało Francję, Monako, Szwajcarię i Czechy za "czerwone kraje" z powodu koronawirusa. Przyjeżdżający z tych państw będą musieli się poddać 10-dniowej kwarantannie. Polska utrzymała status "zielonego" kraju, jedynie gmina Bodoe na północy Norwegii zaapelowała do mieszkańców powracających z Polski o poddanie się dobrowolnej izolacji. Ma to związek z wykryciem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z osób, która była wcześniej w Polsce.

Norweska dyplomacja za ryzykowne uznała podróże do dwóch do tej pory "zielonych" regionów Szwecji: Skanii oraz Kronobergu, za to zezwoliła na wyjazdy do Dalarny, Soedermanlandu, Uppsali oraz Vaesterbotten. Wskazane "czerwone kraje" spełniają kryteria określone przez norweski Instytut Zdrowia Publicznego. Według nich za bezpieczne epidemicznie uznaje się państwa, w których liczba nowych przypadków COVID-19 nie jest większa niż 20 na 100 tysięcy mieszkańców w okresie dwóch tygodni.