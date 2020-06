Setki zakażonych w niemieckiej rzeźni, przedłużono obostrzenia

"Dla zachowania ostrożności poczekamy na większą liczbę testów"

W nieczynnych obecnie zakładach należących do Toennis - podobnie jak w całej niemieckiej branży mięsnej - obowiązuje system zatrudniania pracowników firm zewnętrznych, którego zdecydowaną większość stanowią obywatele państw wschodniej i południowo-wschodniej części Unii Europejskiej. Połowa załogi największej niemieckiej rzeźni to Rumuni, a kolejne 900 osób to Polacy.

Instytut im. Roberta Kocha: liczba zakażeń przekracza poziom alarmowy, ale się zmniejsza

Jak podał w nocy z niedzieli na poniedziałek nadzorujący sprawy związane z koronawirusem Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie, liczba nowych zakażeń stwierdzonych w powiecie Guetersloh przez ostatnie siedem dni nadal wyraźnie przewyższa uznany za alarmowy poziom 50 na 100 tys. mieszkańców, ale systematycznie się zmniejsza. Obecnie wynosi ona 112,6 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w niedzielę było to 132,9, w sobotę 164,2, a we wtorek (23 czerwca) jeszcze 270,2. W powiecie Warendorf odwołanie alarmu nastąpiło już w piątek po obniżeniu się tygodniowej liczby nowych infekcji do 47,9 na 100 tys. mieszkańców. Według Lascheta, szerzenie się koronawirusa dotyczyło głównie pracowników rzeźni w Rheda-Wiedenbrueck. Jeśli osób tych się nie uwzględni, to wskaźnik tygodniowych nowych stwierdzonych zakażeń wynosi obecnie w powiecie Guetersloh 22,5 na 100 tys. mieszkańców, a w powiecie Warendorf zaledwie 5,4.