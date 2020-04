Niemcy wydłużają okres obowiązywania obostrzeń dotyczących koronawirusa

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przekazała w środę, że rząd federalny i władze landów Niemiec zgodziły się na przedłużenie do 3 maja większości restrykcji wprowadzonych w celu spowolnienia epidemii COVID-19. Część sklepów będzie mogła wznowić działalność 20 kwietnia.

- Większość obostrzeń wprowadzonych w Niemczech z powodu koronawirusa obowiązywać będzie co najmniej do 3 maja – poinformowała kanclerz Niemiec Angela Merkel na konferencji prasowej. Przepisy obowiązują od 22 marca i obejmują między innymi częściowy zakaz opuszczania domów, zakaz podróży oraz zamknięcie przedszkoli, szkół i uniwersytetów. Dzięki tym przepisom udało się nie przeciążyć niemieckiego systemu zdrowia – podkreśliła kanclerz.

Plany stopniowego znoszenia ograniczeń

Od 20 kwietnia sklepy o powierzchni do 800 metrów kwadratowych będą mogły wznowić działalność. Od właścicieli wymagane będzie przestrzeganie dodatkowych zasad, m.in. kontrolowanie, aby liczba klientów była nie większa niż jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Co najmniej do 3 maja zamknięte pozostaną lokale gastronomiczne i miejsca kultu religijnego. Dalej zabronione pozostaje korzystanie z hoteli w celach turystycznych.